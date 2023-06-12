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США повідомили ЮНЕСКО про намір повернутися в організацію — портал Axios

США повідомили ЮНЕСКО про намір повернутися в організацію — портал Axios

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, на думку журналістів, намагається в такий спосіб протистояти зростаючому впливу КНР у ЮНЕСКО.

Членські внески в ЮНЕСКО США не платять із 2011 року: вони відмовилися від участі у фінансуванні Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури після прийняття до її лав на правах повноправного члена Палестини. У 2017 році США припинили своє членство в ЮНЕСКО, залишившись державою в статусі спостерігача.

Джерело: https://t.me/znua_live/97521

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: байден, США

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