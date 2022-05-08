США повертають посольство до Києва

Посольство США заявило про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це говориться у пресрелізі посольства США, розісланого українським медіа.

Журналістів було запрошено на відеозйомку прибуття американських дипломатів до посольства США у Києві та спілкування із дипломатами.

В пресрелізі окремо відмічено, що повернення посольства приурочено до дня перемоги над нацизмом.

Нагадаємо, 26 квітня американські дипломати повернулися в Україну вперше після вторгнення Росії, а 27 квітня повідомили, що в подальшому поїздки до Львова стануть частішими.

При цьому можливе повернення посольства США до Києва анонсувалося лише на кінець травня, і те – у випадку, якщо дозволятиме безпекова ситуація.

"Ми продовжимо приїздити з Польщі до України на денний час протягом тижня-двох. І ми дуже сподіваємося, що обставини дозволять повернутися у Київ до кінця травня", - заявляла напередодні Крістіна Квін.

Источник: pravda.com.ua

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