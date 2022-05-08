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США повертають посольство до Києва

США повертають посольство до Києва

Посольство США заявило про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це говориться у пресрелізі посольства США, розісланого українським медіа.

Журналістів було запрошено на відеозйомку прибуття американських дипломатів до посольства США у Києві та спілкування із дипломатами.

В пресрелізі окремо відмічено, що повернення посольства приурочено до дня перемоги над нацизмом.

Нагадаємо, 26 квітня американські дипломати повернулися в Україну вперше після вторгнення Росії, а 27 квітня повідомили, що в подальшому поїздки до Львова стануть частішими.

При цьому можливе повернення посольства США до Києва анонсувалося лише на кінець травня, і те – у випадку, якщо дозволятиме безпекова ситуація.

"Ми продовжимо приїздити з Польщі до України на денний час протягом тижня-двох. І ми дуже сподіваємося, що обставини дозволять повернутися у Київ до кінця травня", - заявляла напередодні Крістіна Квін.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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