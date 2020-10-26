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США провели секретные учения в Европе для оценки готовности к войне с Россией

США провели секретные учения в Европе для оценки готовности к войне с Россией

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) в минувшую субботу 23 октября завершило секретные учения, проводимые для оценки мобилизационной готовности войск НАТО на случай полномасштабной войны. Об этом сообщает газета Пентагона Stars and Stripes.

Директор по учениям и оценке EUCOM, генерал-майор Джон Бойд сообщил, что учения продолжались неделю. В них приняли участие около 4,4 тысячи военных из США и стран НАТО.

Для учений была смоделирована ситуация начала полномасштабного вооруженного конфликта в Европе. Детали засекречены, но издание сообщает, что отрабатывались взаимодействия всех родов войск - авиации, флота, наземных, космических войск и киберподразделений.

Бойд сказал, что учения «имели обширные цели», на них решалось «бесконечное множество проблем».

Austere Challenge — ежегодные учения EUCOM, проводимые с 1990-х годов. За последние 5 лет командование пересмотрело стратегию и масштаб учений увеличился.

В начале сентября США проводили совместные учения на территории Эстонии. Посольство России в США назвало их провокационными, так как тренировки военных проходили в непосредственной близости от российских границ.

Помимо учений Соединенные Штаты намерены разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности, сообщил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, этот шаг станет ответом на действия России, которая уже имеет на вооружении аналогичные ракеты, нарушив тем самым ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

Американские ракеты средней дальности могут появиться в Европе впервые с конца 1980х, когда на излете Холодной войны Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали договор об их ликвидации.

Кроме того, США рассматривают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе.

Глава Пентагона Эспер заявил, что если сдерживание России не сработает, то США со своими союзниками «должны быть готовы к худшему». Он также отметил, что никто не ожидал, что после развала СССР придется иметь дело с реваншистской Россией.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: нато, США

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