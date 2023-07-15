США викуповують у Тайваню списані Hawk для подальшої передачі їх в Україну.

Хоча Міноборони Тайваню не коментує таку закупівлю та зазначає, що утилізує ЗРК, журналістам (https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230714001619-260407?chdtv) стало відомо, що відповідна угода таки була укладена.

Hawk були списані у червні поточного року. Правила Тайваню дозволяють продавати надлишки військової продукції за особливих умов.

Йдеться про MIM-23 Hawk у модифікації Phase III — комплекс для перехоплення ракет дальністю до 40 км при максимальній висоті 18 км.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34840

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