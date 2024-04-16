Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США додало компанію Sitonholy, провідного китайського постачальника рішень, який продає обладнання в цілому і процесори Intel і NVIDIA зокрема, до свого чорного списку юридичних осіб, повідомляє South China Morning Post. Американські компанії, які мають справу з дистриб’юторами, повинні отримати експортну ліцензію від уряду США. Хоча це, безумовно, б’є по Sitonholy, це також є значним ударом для американських компаній, включаючи Intel і NVIDIA.

Sitonholy – це постачальник корпоративних рішень і хмарних сервісів з Китаю. Він продає обладнання (з доданою вартістю) і пропонує хмарні сервіси (в тому числі ігрові) на базі технологій Intel і NVIDIA. Як наслідок, американські компанії, що мають справу з Sitonholy, тепер повинні будуть отримувати експортну ліцензію від Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, яке розглядатиме ці заявки з презумпцією відмови. Враховуючи, що китайська промисловість ледве готова замінити американські технології вітчизняною продукцією, це значний удар для Sitonholy. Однак це також серйозний удар для американських компаній, оскільки Китай є важливим ринком для таких компаній, як AMD, Intel та NVIDIA. Водночас це не є драматичним ударом, оскільки Sitonholy є одним з багатьох партнерів американських технологічних гігантів у Китаї.

Цього тижня уряд США додав чотири китайські компанії до свого експортного чорного списку через їхню участь у придбанні мікросхем штучного інтелекту для китайських військових, повідомив Кевін Курланд, чиновник з експортного контролю, під час слухань у підкомітеті Сенату США. До списку потрапили такі китайські компанії, як Linkzol Technology, Xi’an Like Innovative Information Technology, Beijing Anwise Technology і Sitonholy (Тяньцзінь).

У відповідь речник китайського міністерства закордонних справ розкритикував США за використання експортного контролю для несправедливого переслідування китайських фірм і закликав США припинити політизувати питання торгівлі та технологій, що є загальною реакцією.

Крім того, США наклали обмеження на п’ять інших компаній, звинувачених у пособництві у виробництві та закупівлі безпілотників, які використовуються росією в Україні та підтримуваними Іраном хуситами в атаках на судна в Червоному морі. Серед цих компаній – Jiangxi Xintuo Enterprise і Shenzhen Jiasibo Technology, які пов’язані з російськими та іранськими військовими зусиллями.

Дії проти цих компаній підкреслюють триваючу стратегічну конкуренцію і проблеми безпеки, які домінують в американсько-китайських відносинах. Ці події відбуваються на тлі збільшення військових інвестицій Китаю, оскільки президент Сі Цзіньпін прагне створити армію “світового класу” до 2050 року. США, очевидно, вважають це загрозою на місцевому та глобальному рівнях.

Джерело: root-nation.com

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