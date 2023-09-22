Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:32
Просмотров: 63

«США залишаються відданими наданню підтримки Києву» - Байден

«США залишаються відданими наданню підтримки Києву» - Байден

Що конкретно увійде до пакету допомоги Україні на 325$ мільйонів:

● ракети ППО АІМ-9М;

● додаткові боєприпаси HIMARS;

● системи ППО Avenger;

● кулемети калібру 150-мм для протидії безпілотним літальним системам;

● 155 артилерійські снаряди, в тому числі касетні;

● артилерійські снаряди калібру 105-мм;

● ракети TOW;

● протитанкові системи Javelin і AT-4;

● понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

● 60 тактичних автомобілів;

● підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

● запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Танки Abrams будуть в Україні наступного тижня

Джо Байден вирішив не надавати ATACMS Україні, але він також не знімає це з обговорення в майбутньому, — радник з нацбезпеки Джейк Салліван. Танки Абрамс, за його словами, надійдуть в наступні дні і тижні за графіком, але додав, що не буде оголошувати деталі з міркувань безпеки.

Також Білий дім попередив, що потік допомоги Україні може бути перерваний, якщо Конгрес не схвалить запит на 24 млрд до 1 жовтня.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 06.00 22 вересня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:23    12
2024 року більшість компаній будуть підвищувати зарплати
Сегодня 07:22    14
путін створює міжнародну «партію умиротворення Байдена». Слідом за Папою туди вступив Ердоган
Сегодня 07:12    34
В россии работают над «самой передовой в мире» системой мобилизации, рассказали в Госдуме
Сегодня 07:03    57
У Херсоні судитимуть інспектора колонії, якого ДБР викрило на співпраці з окупантами
Сегодня 06:53    55
Швеція передала Україні 10 танків Strv122. З ними їдуть українські військові після навчань
Сегодня 06:45    58
Эксперт про импортозамещение: в монитор для вида вставили российский чип, который можно заменить проволокой
Сегодня 06:37    63
Конгресмен Маккол прокоментував зустріч законодавців із Зеленським
Сегодня 06:18    94
Науседа взял на себя роль посредника
Сегодня 06:09    83
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    94
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 