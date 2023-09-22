«США залишаються відданими наданню підтримки Києву» - Байден

Що конкретно увійде до пакету допомоги Україні на 325$ мільйонів:

● ракети ППО АІМ-9М;

● додаткові боєприпаси HIMARS;

● системи ППО Avenger;

● кулемети калібру 150-мм для протидії безпілотним літальним системам;

● 155 артилерійські снаряди, в тому числі касетні;

● артилерійські снаряди калібру 105-мм;

● ракети TOW;

● протитанкові системи Javelin і AT-4;

● понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

● 60 тактичних автомобілів;

● підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

● запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Танки Abrams будуть в Україні наступного тижня

Джо Байден вирішив не надавати ATACMS Україні, але він також не знімає це з обговорення в майбутньому, — радник з нацбезпеки Джейк Салліван. Танки Абрамс, за його словами, надійдуть в наступні дні і тижні за графіком, але додав, що не буде оголошувати деталі з міркувань безпеки.

Також Білий дім попередив, що потік допомоги Україні може бути перерваний, якщо Конгрес не схвалить запит на 24 млрд до 1 жовтня.

Новости портала «Весь Харьков»