«США залишаються відданими наданню підтримки Києву» - Байден
Що конкретно увійде до пакету допомоги Україні на 325$ мільйонів:
● ракети ППО АІМ-9М;
● додаткові боєприпаси HIMARS;
● системи ППО Avenger;
● кулемети калібру 150-мм для протидії безпілотним літальним системам;
● 155 артилерійські снаряди, в тому числі касетні;
● артилерійські снаряди калібру 105-мм;
● ракети TOW;
● протитанкові системи Javelin і AT-4;
● понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
● 60 тактичних автомобілів;
● підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
● запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Танки Abrams будуть в Україні наступного тижня
Джо Байден вирішив не надавати ATACMS Україні, але він також не знімає це з обговорення в майбутньому, — радник з нацбезпеки Джейк Салліван. Танки Абрамс, за його словами, надійдуть в наступні дні і тижні за графіком, але додав, що не буде оголошувати деталі з міркувань безпеки.
Також Білий дім попередив, що потік допомоги Україні може бути перерваний, якщо Конгрес не схвалить запит на 24 млрд до 1 жовтня.