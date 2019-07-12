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Стало известно, где Эрдоган разместит российские ЗРК

Стало известно, где Эрдоган разместит российские ЗРК

В Вашингтоне заявляют, что покупка С-400 угрожает безопасности систем противовоздушной обороны НАТО – в частности, истребителям-«невидимкам» F-35, и предупреждают Анкару о возможных санкциях в случае поставки российских ракетных систем.

Об этом пишет «Голос Америки».

«Несмотря на усиливающееся дипломатическое давление и предложения США приобрести американскую ракетную систему Patriot в качестве альтернативы С-400, Эрдоган твердо стоит на своем. Еще в прошлом году источник из окружения турецкого президента неоднократно подтверждал, что Эрдоган намерен купить российские ракетно-зенитные системы, несмотря на увещевания со стороны США и союзников по блоку НАТО», — пишет издание.

Судя по сообщениям, опубликованным в турецких проправительственных СМИ на этой неделе, один из двух приобретенных комплексов будет установлен в окрестностях столицы Турции.

«Если одна из установок будет действительно размещена в Анкаре, где отсутствует необходимость в защите жизненно важных объектов от внешних угроз, то, на мой взгляд, это может указывать на личную заинтересованность президента Эрдогана, так как единственные объекты в Анкаре, нуждающиеся в защите – это здание парламента и президентский дворец», – говорит аналитик Global Source Partners Атилла Йесилада Йесилада.

Официальная Анкара настаивает на том, что покупка С-400 поможет Турции усилить свою оборонную отрасль за счет передачи российских технологий.

«С Божьей помощью, мы начнем совместное производство. Проблем с этим нет», – заявил в Эрдоган.

Как сообщала группа «ИС», Турция намерена использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400, если на страну будет совершено нападение.

Источник: sprotyv.info

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