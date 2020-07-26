Стартувала додаткова сесія ЗНО: тестування триватимуть до 10 серпня

24 липня 2020 року тестуванням із фізики стартувала додаткова сесія ЗНО – участь у ньому взяли 206 осіб, що становить 60% від кількості зареєстрованих. Тестування додаткової сесії триватимуть до 10 серпня.

Згідно з наказом Українського центру оцінювання якості освіти, тестування відбудуться за таким графіком:

● фізика – 24 липня,

● математика – 28 липня,

● іспанська мова – 29 липня,

● французька мова – 30 липня,

● німецька мова – 31 липня,

● англійська мова – 3 серпня,

● українська мова і література – 4 серпня,

● біологія – 5 серпня,

● історія України – 6 серпня,

● географія – 7 серпня,

● хімія – 10 серпня.

Результати додаткової сесії стануть відомі до 14 серпня.

Додаткова сесія ЗНО, як і основна, проходить в безпечних умовах і згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря. До зовнішнього незалежного оцінювання допускають осіб із температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 тривала з 25 червня до 17 липня і проходила у безпечних умовах.

Вчора, 23 липня, експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з української мови і літератури, історії України, біології та іноземних мов. Раніше, 16 липня, комісія встановила порогові бали для ЗНО з математики та фізики. Поріг для ЗНО з географії та хімії комісія визначить 28 липня.

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»