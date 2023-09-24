Стефанчук: Рада наразі не має голосів для заборони УПЦ (МП)

В парламенті навряд чи знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), якщо відповідні законопроєкти будуть винесені на голосування.

Таку думку висловив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Парламент - це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту. Виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", – сказав Стефанчук.

За словами голови українського парламенту, у партіях тривають внутрішні дискусії з цього питання.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/16565

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Щоб знати, є голоси чи ні, треба хоч раз винести це питання на голосування. А потім, якщо голосів не набереться, виборці тих депутатів, що проголосували проти, повинні дати публічну оцінку своїм представникам. Що може бути простіше, а не оце все?

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