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"Своих не бросаем"

Своих не бросаем

В реальности, этот девиз тоже был заимствован у американцев.

Дело в том, что фраза "Своих не бросаем" - это перевод одного из самых известных девизов морской пехоты США - "No man left behind".

Напомню, что Корпус морской пехоты США основан 10 ноября 1775 года указом Континентального Конгресса.

Воинам корпуса морской пехоты США посвящены монументы, созданные под знаком девиза "No Man Left Behind"

Памятники стоят перед центрами "Надежды и Заботы" о воинах в базовом лагере морской пехоты Лежен и базовом лагере морской пехоты Кэмп-Пендлтон. Памятник создан в честь раненых при исполнении служебных обязанностей и тех, кто не вернулся домой.

Памятник является скульптурной "реинкарнацией" легендарной фотографии, сделанной в Эль-Фаллудже известным армейским фотографом Лучианом Ридом.

Джерело: https://www.facebook.com/rain.victor.1

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