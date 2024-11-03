Тайвань остановил поставки станков в Россию после ужесточения правил экспортного контроля, сообщает Taiwan News со ссылкой на Министерство экономики островного государства. Заявление было сделано после публикации доклада британского Королевского объединенного института оборонных исследований и Open Source Centre — правительственного центра США, который предоставляет анализ открытой информации для американских спецслужб. В докладе Тайвань упоминался как поставщик станков для России.

В связи с возможностью использования станков в военных целях Министерство экономики Тайваня реализовало ряд мер для прекращения их экспорта в Россию. В частности, был существенно увеличен штраф за первичное нарушение санкций — сейчас он составляет 1 млн тайваньских долларов (примерно 31 310 долларов США). Предпринятые действия уже показали первые положительные результаты, отмечают в ведомстве.

Министерство экономики Тайваня продолжит активное сотрудничество с иностранными партнерами для противодействия военной экспансии и незаконной торговле. Власти островного государства также намерены внимательно следить за ситуацией в мире и корректировать экспортные ограничения в ответ на возникающие угрозы, следует из заявление ведомства.

В марте власти Тайваня расширили список ограничений на экспорт в Россию и Беларусь высокотехнологичной продукции, включив туда 77 видов станков с числовым программным управлением (ЧПУ), в том числе электрохимические, обрабатывающие, токарные, фрезерные, шлифовальные и другие станки.

В июне список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь, расширила Южная Корея, включив в него 243 позиции. В обновленный санкционный перечень вошли металлорежущее оборудование, оптические компоненты и датчики. Документ вступил в силу в конце лета, в результате чего число запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь южнокорейских товаров достигло 1402 наименований, что фактически лишило российскую промышленность станков южнокорейского производства.

В октябре немецкая телекомпания SWR со ссылкой на российские таможенные документы сообщила, что в 2023 году Россия закупила более 300 станков с числовым программным управлением в Германии. Эти станки используются для производства военной техники и боеприпасов, а среди поставщиков были более 30 немецких компаний, большинство из которых расположены в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где сконцентрировано множество машиностроительных предприятий. Среди них компании Walter Maschinenbau (Тюбинген), Volmer (Биберах), Fein GmbH (Швебиш-Гмюнд), Heller (Нюртинген) и другие.

Ранее, в начале лета, Financial Times писала, что Россия через Китай массово скупает бывшие в употреблении станки с ЧПУ, чтобы увеличить производство вооружений. По данным источников издания, связанные с Москвой компании AMG и UMIC приобретали оборудование, произведенное в Израиле, Японии, Корее, Германии, Швеции и Швейцарии. Эти станки сначала отправлялись в Китай, а затем перенаправлялись в Россию.

Джерело: nigroll.com

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