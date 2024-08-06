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Тбілісі хоче під протекторат москви

Тбілісі хоче під протекторат москви

Грузинська проросійська партія "Солідарність заради миру" запропонувала росії "відновити стратегічну співпрацю", уклавши новий "Георгіївський трактат". У XVIII столітті цей договір затвердив перехід Тбілісі під протекторат москви — Jam news.

У керівництві партії заявили, що напрямок співпраці наразі уточнюється але він враховуватиме нібито зростання "геополітичної ролі росії як у світі, так і в регіоні".

"Основною суттю нашого звернення буде встановлення нових відносин, нової угоди, заснованої на новій реальності", — заявив секретар партії Темур Піпія.

Він стверджує, що їхня партія є єдиною з грузинських політичних сил, яка здатна говорити з російською стороною про "дуже важливі" питання, які "турбують" Грузію. Водночас панівну "Грузинську мрію", яку також часто називають проросійською, він вважає "набагато демократичнішою партією" та "урядовою силою".

Джерело: https://t.me/znua_live/160738

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