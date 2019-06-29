Територіальна оборона: в ЗСУ відзвітували про виконану роботу та окреслили найближчі плани. ВІДЕО

Починаючи з 2014 року, проведено велику роботу по вивченню світового досвіду організації територіальної оборони держави, сформовані бойові одиниці, проведено підготовку резервістів. Надалі належить провести заходи щодо поліпшення взаємодії з місцевими органами влади та забезпечення.

Про це повідомила в Facebook прес-служба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зокрема заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони генерал-майор Анатолій Баргилевич зазначив:

«Ми детально вивчили досвід 2014 року. Вивчили досвід країн-партнерів з НАТО щодо організації територіальної оборони на національному рівні. І пришли до висновку, що територіальну оборону треба розвивати комплексно, концептуально. Мати єдиний підхід, а саме треба удосконалювати законодавчу базу або створити нову, розвивати органи військового управління, будувати бойові військові частини територіальної оборони, підвищувати рівень підготовки, співпрацювати з органами місцевого самоврядування на державному і регіональному рівні».

«У 2018 році фактично сформували по одній бригаді в кожній області, змінили підхід до їх комплектування. Ми залучили до їх формування до 10% оперативного резерву №1 – це резервісти з бойовим досвідом, що пройшли війну на Сході України, що посилює їх потенціал. В минулому році ми провели сім навчань з територіальної оборони, завдяки чому пройшли підготовку понад 30 тисяч резервістів.

Ми продовжуємо розвивати територіальну оборону. Під керівництвом Генерального штабу триває вдосконалення системи управління, яка в майбутньому покажу свою ефективність. Ми вперше розпочали курсову підготовку офіцерів-резервістів і військо службовців для територіальної оборони. Плануємо підготовити на таких курсах понад три тисячі резервістів», — додав генерал-майор.

«Надалі в планах розвиток взаємодії з органами місцевого самоврядування з питань розміщення бригад територіальної оборони, їх забезпечення. Районні адміністрації йдуть нам на зустріч і допомагають нам в питаннях розвитку військових частин територіальної оборони на регіональному рівні», — резюмував заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.

Як повідомляла група ІС, у Харківській області на базі 92 ОМБр відбулися навчальні збори військовозобов’язаних, які входять до складу бригади територіальної оборони.

Источник: sprotyv.info

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