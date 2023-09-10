Тімоті Снайдер зустрівся з Валерієм Залужним

Американський історик Тімоті Снайдер під час візиту в Україну зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це він написав в мережі X (колишній Twitter) та виклав спільне фото.

"Сила з нами. І щастя також", – йдеться в дописі.

На знімку також можна побачити кілька бейбі Йод.

Саме цей персонаж – маленький Ґроґу – був на шевроні головнокомандувача кілька місяців тому.

Під час візиту до України Снайдер відвідав, зокрема, Київ та Херсонщину. Він викладає знімки в соцмережу та пропонує вгадати його місцеперебування.

Скриншот: @TimothyDSnyder

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18878

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