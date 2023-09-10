Сегодня 10:20
Просмотров: 101
Тімоті Снайдер зустрівся з Валерієм Залужним
Американський історик Тімоті Снайдер під час візиту в Україну зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Про це він написав в мережі X (колишній Twitter) та виклав спільне фото.
"Сила з нами. І щастя також", – йдеться в дописі.
На знімку також можна побачити кілька бейбі Йод.
Саме цей персонаж – маленький Ґроґу – був на шевроні головнокомандувача кілька місяців тому.
Під час візиту до України Снайдер відвідав, зокрема, Київ та Херсонщину. Він викладає знімки в соцмережу та пропонує вгадати його місцеперебування.
Скриншот: @TimothyDSnyder
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18878