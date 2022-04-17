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"Точно не про Приватбанк": Зеленський пояснив, чому не ветував закон про наглядові ради

Точно не про Приватбанк: Зеленський пояснив, чому не ветував закон про наглядові ради

Президент Зеленський вважає, що закон щодо звільнення посадовців за неприбуття на місце роботи, дозволить уникнути паралізованих підприємств, а до Приватбанку він не має стосунку.

Про це він розповів в інтер’ю онлайн-медіа.

Зеленський заявив, що наразі Україна має дефіцит економіки у 7 млрд євро щомісячно, куди входять всі заробітні плати, виплати з бюджету, пенсії, соціальна підтримка.

"Я думаю, що ми вийдемо із цієї ситуації. Але поставлена задача, що ті, хто не працюють, хоча можуть – так не підходить, і так воно не буде. Зараз. Ще раз я кажу – не назавжди, я про зараз", – зазначив президент.

Ухвалений закон потрібен для того, аби забезпечити роботу всіх інституцій, переконаний Зеленський. Якщо ж вони не працюють, тоді є закон, завдяки якому можливо змінити будь-яку людину в керівництві чи наглядовій раді: "Нам не потрібно їх просто так заміняти".

За словами президента, у ході війни був випадок із державним підприємством зі штатом у тисячу людей, яке не могло релокуватися з небезпечної території через те, що зникла частина наглядової ради і не було кворуму для ухвалення рішень. При цьому, посадовці далі отримують гроші з бюджету, ресурс якого обмежений.

"І тому я попросив – зробіть так, щоб ми могли в воєнний стан одним дзвінком вирішувати такі питання, от і все", – додав він. "І тоді прем’єр може звільнити будь-кого з цих людей. Ось про що цей закон".

Фахівці виступали проти закону, зокрема, через загрозу повернення Приватбанку ексвласникам, у протистоянні яким важливу роль відіграє робота іноземців. Зеленський на це відповів, що банк "дав нормальні дивіденди раніше всіх і допоміг, дав гроші в бюджет".

"В них все нормально, я навіть не знаю, де вони працюють – офлайн чи онлайн", – розповів він. "Якщо інституція працює і немає питань – то немає питань. А просто брати гроші зараз – ну, вибачте".

На уточнення журналіста, чи цей закон насправді про економію, Зеленський відповів, що "так і є, точно не про Приватбанк".

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який зобов’язує членів наглядових рад повертатися на місце роботи протягом 48 годин протягом дії воєнного стану.

Таким чином виключним місцем роботи посадовців є адреса держпідприємства чи держбанку. За порушення їх можуть звільнити за рішенням уряду. Це особливо критично для незалежних членів наглядових рад, які переважно є іноземцями.

З часів пандемії вони переважно працювали онлайн, а повернення в Україну протягом короткого терміну в умовах війни для них може бути проблематичним.

Фахівці виступили проти закону та закликали Зеленського його ветувати через велику потенційну загрозу документу, адже він дозволяє звільнити незалежних членів наглядових рад і встановити замість цього ручне управління.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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