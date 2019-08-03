Торговая война США и Китая снова ударила по России

В то время как США и Китай выясняют торговые отношения, у России рушится экономика.

Итак, не взирая на то, что я в отношениях США и КНР сторонник “худого мира”, вынужден с весьма позитивным настроем констатировать факт положительного эффекта от провала очередного раунда торговых переговоров в Пекине.

Так, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября пошлины будут распространены абсолютно на все товары поступающие из Китая, в пропорции, 10% пошлин на китайские товары объемом $300 млрд и неизменных 25% для товаров на $250 млрд.

Реакция рынков на это заявление была молниеносной и вполне предсказуемой. Например, нефть обвалилась на 8%, с отметки $65 за баррель, до $60 и последующим отскоком к $61,67. Такое пике вызвано с тем, что под действием пошлин торговой войны в Китае замедлился рост экономики и производства, вследствие чего страна стала меньше импортировать сырья, тем самым создавая переизбыток на рынке предложений.

Вместе с нефтью себя очень хорошо показал и рубль, который по отношению к доллару взлетел с отметки 63,20 к пиковому 64,80 и с отскоком к 64,61.

Что примечательно, изменение курса юаня к доллару составило незначительные 0,04 жэньминьби, увеличившись с 6,89 до 6,9325. Но, в данном случае играет важную роль сдерживающий эффект Центробанка КНР, вливающего сотни миллиардов в стабильность национальной валюты.

Хотя, с другой стороны, следует понимать, что для государств содержащих юани в качестве резервных валют юань даже такое колебание губительно. А российский Центробанк как раз регулярно пополняет свои золотовалютные резервы миллиардами юаней вместо долларов.

Таким образом, торговая война между США и Китаем в немалой степени отражается и на благосостоянии России, нанося удар как по её сырьевому экспорту, курсу национальной валюты, так и по состоянию ЗВР. А это, как бы цинично не звучало по отношению к китайским друзьям, а хорошие новости.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»