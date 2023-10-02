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Турция «больше ничего не ждет от Европейского Союза, который заставил нас ждать у своей двери в течение 40 лет»

Турция «больше ничего не ждет от Европейского Союза, который заставил нас ждать у своей двери в течение 40 лет»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике ЕС за то, что его страна так долго ждет присоединения к нему

Об этом он сказал во время выступления в турецком парламенте.

Эрдоган подчеркнул, что Турция «больше ничего не ждет от Европейского Союза, который заставил нас ждать у своей двери в течение 40 лет».

За словами політика, якщо ЄС не виправить "таку несправедливість, як візовий режим" для турецьких громадян, то Брюссель більше не матиме права пред'являти Туреччині політичні, економічні чи військові вимоги.

**Туреччина подала заявку на вступ до Європейського Союзу у 1999 році. Переговори про вступ, що розпочалися у 2005 році, було припинено з кінця 2016 року.
Протягом тривалого часу турецька влада не наполягала на їх поновленні, але у липні 2023 року Ердоган заявив, що ратифікує заявку Швеції до НАТО лише після того, як "ЄС відкриє Туреччині шлях для вступу".

Джерело: https://t.me/u_now/113975

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