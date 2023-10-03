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В адміністрації президента Байдена серйозно стурбовані корупцією в Україні

В адміністрації президента Байдена серйозно стурбовані корупцією в Україні

Від боротьби із нею залежатиме підтримка Заходу — Politico.

Видання ознайомилося із "конфіденційною, але незасекреченою" версією "Інтегрованої стратегії для України".

У ній наголошується, що ця проблема турбує американських посадовців набагато більше, ніж про це говорять публічно.

"Сприйняття корупції на високому рівні може підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду воєнного часу", — йдеться у документі.

У стратегії описані заходи, яких Вашингтон вживає, щоб допомогти Києву викорінити корупцію та реформувати низку українських секторів.

У ній також наголошується, що відкладати боротьбу із корупцією не можна.

Публічну версію стратегії без зайвого галасу було оприлюденоно на сайті Держдепартаменту США.

Такий підхід журналісти пояснюють небажанням адміністрації Байдена дратувати противників збільшення допомоги Україні.

"Коли йдеться про українців, за лаштунками відбуваються відверті розмови", — підтвердили поінформовані джерела видання.

Зокрема, адміністрація Байдена обговорює з українською стороною можливість надання майбутньої економічної допомоги за умови "проведення реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією та підвищення привабливості України для приватних інвестицій".

Для військової допомоги такі вимоги не висуваються.

Виданню не вдалося встановити, чи ознайомлювали зі стратегією українських посадовців, і чи існує її таємна версія.

Джерело: https://t.me/znua_live/115301

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