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В Британії ситуація інша ніж у Франції

В Британії ситуація інша ніж у Франції

Там перемагають "ліві" - Лейбористська партія, яку очолює сер Кейр Стармер. Якщо все буде йти як на графіку - консерватори програють майже у два рази - то це буде катастрофа. Лейбористи отримають 425 місць, а консерватори - 108.

Так багато "ліві" вже набирали - у 1997 році, коли переміг Тоні Блер (418 місць). Але ніколи так мало не набирали консерватори. Їх найнижчий показник був у тому самому 1997-му - 165 місць. Тоді їх вів Джон Мейджор. Партія чи не зникає з політичного ландшафту (це окрема розмова, для розгону можна почитати ось це (https://www.politico.eu/article/dominic-cummings-steps-up-plan-to-replace-tories-with-new-party/))?

Традиційно про Україну. Лейбористи, як і консерватори, теж за нас.

Джерело: https://t.me/blacklampa/11085

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