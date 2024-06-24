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В четверг, 27 июня, пройдут первые теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа

В четверг, 27 июня, пройдут первые теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа

В этом году дебаты будут отличаться от тех, которые мы видели на протяжении последних почти 50 лет. Во-первых, они пройдут без участия комиссии по организации дебатов. Во-вторых, они состоятся необычно рано. В-третьих, будет не три серии дебатов, как было на протяжении многих лет, а только две. В-четвертых, дебаты пройдут по новым правилам.

Их организуют два общенациональных телеканала – CNN (27 июня) и ABC (10 сентября).

В зале не будет зрителей, будут только участники дебатов и ведущие. Отвечая на вопрос, участник сможет говорить в течение двух минут. Одна минута будет даваться на то, чтобы ответить сопернику или прокомментировать его слова. Микрофоны участников дебатов будут включаться только в момент, когда им предоставлено слово и отключаться, как только истечет их время (две минуты или минута, в зависимости от того, отвечает участник на вопрос ведущих или комментирует ответ соперника). Участникам не разрешается пользоваться никакими документами и предварительными записями. Они могут, однако, делать для себя заметки на бумаге во время дебатов.

Дебаты на канале CNN будут модерировать ведущие воскресной аналитической программы State of the Union Джейк Тапер и Дана Баш. Продолжаться дебаты будут в течение 90 минут с двумя перерывами для коммерческой рекламы.

Начнутся дебаты в 21:00 по времени Восточного побережья США, а пройдут они в Атланте.

Американские СМИ, особенно телеканалы, уделяют дебатам большое внимание, комментаторы наперебой гадают, какие вопросы будут задаваться и пытаются угадать, что скажут кандидаты в президенты.

Честно говоря, у меня энтузиазма по поводу дебатов нет, поскольку я не думаю, что из них можно будет узнать что-то новое. Обычно на всех президентских дебатах кандидаты больше пользуются домашними заготовками, стараясь привлечь внимание избирателей. Выглядит лучше тот, у кого заготовки лучше, кто чувствует себя и отвечает на вопросы увереннее и свободнее. Но и при этом тот, кто выглядит лучше на дебатах, не обязательно побеждает на выборах. Скажем, в 2016 году Хиллари Клинтон явно выглядела лучше Трампа на всех трех сериях дебатов, но выборы в итоге выиграл Трамп.

А как нынешние дебаты отразятся на популярности кандидатов, мы скоро узнаем. И, вероятно, после первых дебатов есть смысл начать периодически наблюдать за опросами в свинг-штатах, чтобы понимать, к чему готовиться в ноябре.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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