В Европарламенте призвали ввести санкции против «Газпрома»

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о введении санкций против Газпромбанка (ГПБ), его дочерних компаний, а также членов советов директоров и руководства.

Об этом Frank Media сообщил сотрудник пресс-службы Европейского парламента Виктор Альмквист, не уточнив количество поддержавших резолюцию депутатов.

Согласно тексту резолюции, помимо Газпромбанка, европейские депутаты предложили ввести санкции против всех крупнейших российских нефтяных компаний. Также были выдвинуты требования полного закрытия рынка Европейского союза для российских нефтепродуктов, запрета на импорт российского СПГ и сжиженного газа, а также полного запрета на продажу и огранку российских алмазов. Политики предложили использовать замороженные российские активы для финансирования восстановления Украины.

Джерело: nigroll.com

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