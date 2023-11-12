Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 18

В Европарламенте призвали ввести санкции против «Газпрома»

В Европарламенте призвали ввести санкции против «Газпрома»

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о введении санкций против Газпромбанка (ГПБ), его дочерних компаний, а также членов советов директоров и руководства.

Об этом Frank Media сообщил сотрудник пресс-службы Европейского парламента Виктор Альмквист, не уточнив количество поддержавших резолюцию депутатов.

Согласно тексту резолюции, помимо Газпромбанка, европейские депутаты предложили ввести санкции против всех крупнейших российских нефтяных компаний. Также были выдвинуты требования полного закрытия рынка Европейского союза для российских нефтепродуктов, запрета на импорт российского СПГ и сжиженного газа, а также полного запрета на продажу и огранку российских алмазов. Политики предложили использовать замороженные российские активы для финансирования восстановления Украины.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ніяких ротацій: мобілізованих у рф не відпустять зі служби до кінця «сво»
Сегодня 08:55    40
Україна пригрозила атаками на нафтогазову інфраструктуру рф
Сегодня 08:44    45
Помощь США, скорее всего, снизится, и ЕС должен быть готов поддерживать Украину, – Боррель
Сегодня 08:32    58
Кажуть, ніби Зеленський закликав Ізраїль «боротися з тероризмом без законів і правил». Це – маніпуляція
Сегодня 08:20    69
Расмуссен видит Украину в НАТО без временно оккупированных рф территорий
Сегодня 08:16    70
«До следующей посадки пока месть дошли, 200-ых много» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:09    75
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 12 листопада 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:04    64
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно
Сегодня 08:00    72
Харківська облрада запропонувала театрам записувати вистави та брати гроші за перегляд відео
Сегодня 07:58    70
Еще больше пушечного мяса: курс военной подготовки на Урале прошла уже сотня детей
Сегодня 07:48    77
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 