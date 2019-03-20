В Харькове гвардейцы и полицейские отработали совместные действия

Гвардейцы 5 Слобожанской бригады и бойцы батальона полиции оперативного назначения ГУ НПУ в Харьковской области провели практическое занятие, чтобы отработать совместные действия.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Занятия проводили профессиональные инструкторы по тактической подготовке конвоирования, экстрадиции и охраны подсудимых.

«Совместные занятия мы проводим, чтобы усовершенствовать действия подразделений Нацполиции и Нацгвардии и повысить эффективность их взаимодействия», — отмечает майор Евгений Тищенко.

Правоохранители отработали несколько «легенд» с чрезвычайными ситуациями при несении службы по конвоированию подсудимых, осужденных — бегство, неповиновение, или нападение на караул.

По словам правоохранителей, главной целью подобных занятий является именно совершенствование практических навыков у бойцов, тренировки готовности уже к реальным ситуациям.

Источник: sprotyv.info

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