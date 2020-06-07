В Харькове на улицы вышли полицейские велопатрули (ФОТО)

Копы на велосипедах будут объезжать пешеходные зоны, зоны отдыха, скверы и парки.

В Харькове с 5 июня на улицы выведены полицейские велопатрули. Об этом сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

“Велокопов” можно будет встретить в пешеходных зонах, зонах отдыха, скверах и парках.

Как сообщает полиция, основной задачей таких патрулей будет проведение превентивной работы с гражданами и выявление нарушений правил дорожного движения и общественной безопасности.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»