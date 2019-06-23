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В Харькове не хватает патрульных

В Харькове не хватает патрульных

Харьковчан приглашают работать в патрульную полицию.

Требования к кандидатам:

гражданство Украины;

возраст - 20-40 лет;

наличие полного общего среднего образования;

наличие водительского удостоверения категории "В";

отсутствие судимости.

Подать анкету можно по ссылке. http://www.sq.com.ua/redirecter.php?site_name=http://anketa.patrol.police.gov.ua/?fbclid=IwAR0GAvJCWqitjVYcQNCZlbBXBWZYO7Wyhz5wnD9GiyMNq9VR65RDz8OIaEQ

Узнать больше - по ссылке. http://www.sq.com.ua/redirecter.php?site_name=http://patrol.police.gov.ua/jobs/?fbclid=IwAR3e28XagbAbJge4yh6-BW4nKDtmJy-tL6ozsSIlAydVHnRp-YtxsdZyU5w

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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