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В Харькове проверен радиационный фон
Эксперты определили уровень безопасности радиационного фона.
Об этом сообщили в ГУ “Харьковский областной лабораторный центр”.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 05.07.2019 уровне внешнего гамма – излучения составляют 0,10 – 0,14 мкЗв / ч, не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
Источник: objectiv.tv
Автор: Екатерина Макарова
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