В Харькове проверен радиационный фон

Эксперты определили уровень безопасности радиационного фона.

Об этом сообщили в ГУ “Харьковский областной лабораторный центр”.

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 05.07.2019 уровне внешнего гамма – излучения составляют 0,10 – 0,14 мкЗв / ч, не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).

Источник: objectiv.tv

Автор: Екатерина Макарова

Новости портала «Весь Харьков»