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В Харькове ремонтируют Сумскую (ФОТО)
В Харькове ремонтируют улицу Сумскую. Как сообщили в администрации Киевского района, дорожное полотно улицы было повреждено в результате вражеских обстрелов.
Харьков живет и работает! - отметили в райадминистрации.
Напомним, в Харьковской области ежедневно 25 бригад выходят ремонтировать автодороги, убирать обочину, на трассах дорожники производят ликвидацию ямочности горячим асфальтобетоном. Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в первую очередь дорожники области обеспечивают проезд эвакуационными и гуманитарными маршрутами.
Источник: sq.com.ua
Автор: Гололобова Мадина