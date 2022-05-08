Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 114

В Харькове ремонтируют Сумскую (ФОТО)

В Харькове ремонтируют Сумскую (ФОТО)

В Харькове ремонтируют улицу Сумскую. Как сообщили в администрации Киевского района, дорожное полотно улицы было повреждено в результате вражеских обстрелов.

Харьков живет и работает! - отметили в райадминистрации.

Напомним, в Харьковской области ежедневно 25 бригад выходят ремонтировать автодороги, убирать обочину, на трассах дорожники производят ликвидацию ямочности горячим асфальтобетоном. Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в первую очередь дорожники области обеспечивают проезд эвакуационными и гуманитарными маршрутами.

В Харькове ремонтируют Сумскую (ФОТО)

В Харькове ремонтируют Сумскую (ФОТО)

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Укрзалізниця опубликовала расписание поездов на 8 мая
Сегодня 08:52    107
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 8 травня 2022 року
Сегодня 08:45    147
Комендантский час в Харькове на 9 мая
Сегодня 07:30    255
В центр Харькова вернули памятник (ФОТО, ВИДЕО)
07.05.2022 11:22    503
Російські окупанти расстреляли мирных жителей под Харьковом (ФОТО)
07.05.2022 08:51    377
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 7 травня 2022 року
07.05.2022 08:38    281
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 7 травня
07.05.2022 08:12    181
Харківщина: росіяни ракетним ударом знищили музей Сковороди, є поранений
07.05.2022 08:00    215
Кремлеботи поширюють фейк про «трудову мобілізацію» на Харківщині
07.05.2022 07:41    215
Оккупанты разграбили Изюмский лесхоз, району грозят пожары
07.05.2022 06:58    183
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 