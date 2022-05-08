В Харькове ремонтируют Сумскую (ФОТО)

В Харькове ремонтируют улицу Сумскую. Как сообщили в администрации Киевского района, дорожное полотно улицы было повреждено в результате вражеских обстрелов.

Харьков живет и работает! - отметили в райадминистрации.

Напомним, в Харьковской области ежедневно 25 бригад выходят ремонтировать автодороги, убирать обочину, на трассах дорожники производят ликвидацию ямочности горячим асфальтобетоном. Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в первую очередь дорожники области обеспечивают проезд эвакуационными и гуманитарными маршрутами.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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