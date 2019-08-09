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В Харьковской области хотят ликвидировать районы

В Харьковской области хотят ликвидировать районы

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предлагает поделить Харьковскую область на четыре района вместо 27. Проект административно-территориального устройства Харьковской области опубликовал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

Наибольшее количество районов предлагается объединить в Харьковский район с центром в Харькове, где будут жить 2 млн. 97 тыс. 100 человек. Туда войдут:

Харьковский;

Дергачевский;

Валковский;

Богодуховский;

Золочевский;

Краснокутский;

Коломакский;

Нововодолажский;

Змиевской;

Чугуевский;

Волчанский;

Печенежский районы.

Семь районов, в которых проживают 257 тысяч 400 человек, планируют объединить в Первомайский. Туда войдут:

Лозовской;

Близнюковский;

Сахновщинский;

Первомайский;

Кегичевский;

Красноградский;

Зачепиловский районы.

Купянск станет центром четырех районов:

Купянского;

Шевченковского;

Двуречанского;

Великобурлукского.

Количество жителей района составит 139 тысяч 400 человек.

Еще один район с населением 184 тысячи 700 человек хотят создать с центром в Изюме. В новый район планируют включить:

Изюмский;

Боровской;

Балаклейский;

Барвенковский районы.

Председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов не согласен с предложением Минрегиона разделить область на четыре района. По его словам, в новой модели территориально-административного устройства Украины полностью проигнорировали точку зрения рабочей группы Харьковской области.

В Харьковской области хотят ликвидировать районы

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: харьков

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