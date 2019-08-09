В Харьковской области хотят ликвидировать районы
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предлагает поделить Харьковскую область на четыре района вместо 27. Проект административно-территориального устройства Харьковской области опубликовал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.
Наибольшее количество районов предлагается объединить в Харьковский район с центром в Харькове, где будут жить 2 млн. 97 тыс. 100 человек. Туда войдут:
Харьковский;
Дергачевский;
Валковский;
Богодуховский;
Золочевский;
Краснокутский;
Коломакский;
Нововодолажский;
Змиевской;
Чугуевский;
Волчанский;
Печенежский районы.
Семь районов, в которых проживают 257 тысяч 400 человек, планируют объединить в Первомайский. Туда войдут:
Лозовской;
Близнюковский;
Сахновщинский;
Первомайский;
Кегичевский;
Красноградский;
Зачепиловский районы.
Купянск станет центром четырех районов:
Купянского;
Шевченковского;
Двуречанского;
Великобурлукского.
Количество жителей района составит 139 тысяч 400 человек.
Еще один район с населением 184 тысячи 700 человек хотят создать с центром в Изюме. В новый район планируют включить:
Изюмский;
Боровской;
Балаклейский;
Барвенковский районы.
Председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов не согласен с предложением Минрегиона разделить область на четыре района. По его словам, в новой модели территориально-административного устройства Украины полностью проигнорировали точку зрения рабочей группы Харьковской области.
Источник: sq.com.ua