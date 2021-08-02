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В Харьковском метро ужесточают контроль

В Харьковском метро ужесточают контроль

Жители и гости Харькова начали пренебрегать средствами индивидуальной защиты, что является одной из причин роста заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на начальника Управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства в Харькове ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирину Зубкову.

По мнению Ирины Зубковой, еще три недели назад столь массового нарушения карантинных требований не было.

– Если на прошлой неделе было 60 случаев заболевания коронавирусом, то на этой неделе – 90. Вы видите, в городском транспорте много людей, которые не используют маски, поэтому заболеваемость растет. Когда мы были в оранжевой зоне, люди были настроены более ответственно, — говорит начальник управления.

В горсовете предупреждают, что полицейские и представители Госпродпотребслужбы будут чаще проводить рейды на станциях метро и в наземном транспорте.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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