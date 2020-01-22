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В харьковском вузе откроют украинско-индийскую лабораторию
На базе Национального аэрокосмического университета "ХАИ" планируется открыть совместную лабораторию по обучению и стажировке специалистов из Индии. Об этом сообщили в вузе по результатам визита генерального директора Engenious Aerospace Ltd (Индия) Мунешвара Раджеша Намдеорао, в прошлом - студента ХАИ.
Гость предложил создать лабораторию общемашиностроительного и аэрокосмического направления.
Источник: sq.com.ua
Темы: образование, харьков
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