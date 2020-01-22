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В харьковском вузе откроют украинско-индийскую лабораторию

В харьковском вузе откроют украинско-индийскую лабораторию

На базе Национального аэрокосмического университета "ХАИ" планируется открыть совместную лабораторию по обучению и стажировке специалистов из Индии. Об этом сообщили в вузе по результатам визита генерального директора Engenious Aerospace Ltd (Индия) Мунешвара Раджеша Намдеорао, в прошлом - студента ХАИ.

Гость предложил создать лабораторию общемашиностроительного и аэрокосмического направления.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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