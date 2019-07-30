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В партии "Слуга народа" заявили, что их политсила займет все министерские места

В партии Слуга народа заявили, что их политсила займет все министерские места

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной Рады. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

При этом он не исключил вхождения партии "Голос" в уже созданную коалицию.

"Коалиция уже есть, монобольшинство... Это же (вхождение в коалицию, - ред.) зависит и от "Голоса", и от их позиции и политических предпочтений. Посмотрим", - отметил представитель Зеленского в Кабмине.

Герус подчеркнул, что все министерские кресла займет коалиция.

"Коалиция займет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - сказал он.

Напомним, в конце июля глава политпартии Дмитрий Разумков заявлял, что политическая партия "Слуга народа" готова обсудить коалицию с политическими силами. Он отмечал, что в партии хотели бы видеть в коалиции новые политические силы.

Источник: prm.ua

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Темы: кабмин, рада

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