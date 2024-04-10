В россии может появиться министерство патриотического воспитания

После очередной инаугурации путина 7 мая в россии может появиться новое министерство, отвечающее за вопросы молодежи и патриотического воспитания, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Администрации Президента.

Предполагается, что новое министерство создадут на базе Росмолодежи, которому передадут часть полномочий Минпросвещения — оно, в свою очередь, может слиться с Минобрнауки и снова образовать один орган (так было до 2018). Двое из четырех собеседников издания предполагают, что новое ведомство возглавит нынешняя руководительница движения, хотя рассматриваются и другие кандидатуры.

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