В США предрекли человечеству угрозу неконтролируемой ядерной войны

В США призвали предпринять действенные шаги по сдерживанию нового витка ядерного соперничества между крупными государствами.

На сегодняшний день нет настолько масштабной гонки вооружений, которая была во времена Холодной войны, однако новый виток ядерного соперничества между ведущими странами может поставить человечество на порог неконтролируемого военного столкновения.

Такую точку зрения озвучил член американской Ассоциации по контролю над вооружениям Кингстон Рейф, заведующий политикой разоружения и уменьшения угрозы, сообщает The Sun.

По словам аналитика, возрастающая сегодня ядерная гонка вооружений между крупными государствами способна перерасти в еще более масштабное соперничество, если международным сообществом не будет предпринято никаких шагов, направленных на сдерживание этого процесса.

Рейф подверг сомнению мнение ведущих стран относительного того, что войну с использование ядерного оружия можно контролировать или ограничить.

Соперничество между крупными игроками на международной арене возрастает, в качестве ответных действий стороны стремятся задействовать все более разнообразный арсенал, и это чревато серьезными последствиями, отметил собеседник.

Эксперт назвал гонку ядерного вооружения угрозой для национальной безопасности Америки и ее союзников. Ранее главарь генштаба МО России Герасимов назвал условие, при котором российская сторона может задействовать ядерное оружие.

Речь идет о действиях противника, «представляющих угрозу существования российского государства». Эта расплывчатая формулировка может оправдать использование Москвой ядерного оружия при любой ситуации, которую в Кремле могут объявить «угрозой существования России».

Между тем результат анализа Стокгольмского института исследования проблем мира показал, что Россия и США рекордно увеличили количество ядерного оружия. В частности, это боеголовки, готовые к применению в любой момент.

А ВМС США допустили возможность нанесения Россией ядерного удара, при котором будет невозможно предпринять ответные действия.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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