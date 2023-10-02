В США приняли промежуточный бюджет на 47 дней буквально за час до дедлайна

В США приняли промежуточный бюджет на 47 дней (до 17 ноября) буквально за час до дедлайна, так что шатдауна не будет. Но помощь Украине в этот бюджет не включена.

(https://twitter.com/POTUS/status/1708290185505419283)

Группа республиканцев-трампистов своими манипуляциями с шатдауном смогла добиться исключения поддержки Украины из временного бюджета.

(https://t.me/ToBeOr_Official/13254)

В официальном заявлении Белого дома сказано, что ни при каких обстоятельствах нельзя останавливать поддержку Украины, и Байден ожидает от спикера Палаты представителей Кевина Маккарти её обеспечение. Теперь у Конгресса есть 47 дней, чтобы согласовать эту поддержку, которая должна войти в новый долгосрочный бюджет.

(https://twitter.com/POTUS/status/1708290185505419283)

Самое время посмотреть, сколько средств осталось у Белого дома, чтобы продолжать поддерживать Украину на этот период в 47 дней (источник).

(https://protectukrainenow.org/en/report)

● $2,64 миллиарда, доступных в 2023 финансовом году;

● $4,38 миллиарда, неизрасходованных в 2022 финансовом году.

$7 миллиардов на полтора месяца - в целом, достаточно.

С учётом того, что за 19 месяцев войны было поставлено помощи Украине на $113,5 (из них $46,48 - военная, $34,85 + $32,18 - это финансовая, гуманитарная и другая помощь), если разделить $113,5 на 19 месяцев войны, то получим $6 млрд в месяц в среднем на всё.

Многие разгоняли тезис о том, что Байден якобы недовыделяет средства, положенные Украине. Наступил момент, когда стало понятно, для чего он это делал - на чёрный день. Чёрный день наступил, и у Байдена есть $7 миллиардов, чтобы продолжать финансирование Украины, пока в Палате представителей не будет решена проблема с саботирующими помощь Украине республиканцами-трампистами.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13257

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