В Великобритании будут платить домохозяйствам за неиспользование электричества в пиковые часы нагрузки

В Великобритании разработали схему, согласно которой домохозяйства, которые не будут использовать электроэнергию в часы пикового спроса, получат за это выплаты. Программа создана, чтобы снизить уровень потребления энергии в часы пиковых нагрузок. Таким образом исчезнет потребность подключать к энергосистеме генерацию на ископаемом топливе. Инициатива является пилотным проектом энергокомпании Octopus Energy и сетевого оператора National Grid.

Схема даст клиентам Octopus Energy возможность заработать деньги, просто сократив потребление электричества на 40-60% на протяжении оговоренных двухчасовых промежутков. К примеру, не загружать стиральную или посудомоечную машину в пиковые часы потребления энергии.

Спрос на электричество Великобритании обычно возрастает в период между 9:00 и 11:00 часами и между 16:30 и 18:30. Домохозяйство сможет заработать до 35 пенсов за каждый сэкономленный киловатт-час электроэнергии, если получится достигнуть целей по экономии электроэнергии.

Участникам программы будут сообщать о каждом двухчасовом окне на день раньше до 16.00, чтобы они могли заранее спланировать экономию энергии. Octopus Energy присоединит схеме 1,4 миллиона своих клиентов с установленным интеллектуальными счетчиками. Действие программы начинается с пятницы 11 февраля. Компания ожидает, что около 100 000 домов подпишутся на пилотный проект, который продлится до конца марта.

Программа также призвана помочь домохозяйствам пережить рост тарифов на электроэнергию. Максимальная цена вырастет в апреле с 700 фунтов стерлингов до около 2000 фунтов стерлингов в год. Повышения тарифа является следствием недавнего роста цен на мировом рынке газа.

Инициатива также поможет National Grid собрать данные, которые оператор использует для достижения цели по запуску электросети с нулевым выбросом углерода к 2035 году. Если получится убедить домохозяйства выработать гибкий график использования электричества, это будет иметь решающее значение для цели Великобритании сформировать к 2050 экономику с нулевым выбросом углерода, считает Изабель Хей, глава отдела диспетчерских пунктов National Grid.

«Эта программа даст ценную информацию, как поставщики энергии могут использовать гибкое расписание использования электричества домашними хозяйствами, чтобы помочь снизить нагрузку на систему во время высокого спроса», — сказала она.

National Grid ранее заключил похожие контракты с компаниями, которые потребляют много энергии. Оператор платит им за экономию электроэнергии во время высокого спроса.

Программа также похожа на тариф Octopus Energy, по которому тысячам клиентов платили за использование электроэнергии в часы, когда предложение возобновляемой энергии превышало спрос. Например, в ветреное утро.

Джеймс Эддисон, главный технический директор Octopus и соучредитель компании, считает, что предыдущие программы для домашних хозяйств показали, что они «могут сыграть ключевую роль» в повышении эффективности системы электроснабжения Великобритании и «помочь удостовериться, что мы максимально используем зеленую энергию, когда ее много».

Программа может дать начало новым тарифам, которые позволят домохозяйствам уменьшить счета за электроэнергию и помогут Великобритании стать энергоэффективной и менее зависимой от ископаемого топлива, такого как газ.

Она также побудит домохозяйства устанавливать интеллектуальные устройства, такие как зарядные устройства для электромобилей с цифровым подключением, стиральные и посудомоечные машины, домашние солнечные панели и аккумуляторные батареи, чья роль в создании углеродно-нейтральной системы электроснабжения, как ожидается, будет возрастать.

Источник: elektrovesti.net

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