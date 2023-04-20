В Украине хотят перевести школы на 12-летнюю систему обучения с 2024 года, - глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак

По его словам, это будет «самый оптимальный вариант» решения проблемы образовательных потерь, понесенных Украиной из-за COVID-19 и войны.

«Можно рассматривать множество методов и методик компенсации образовательных потерь. Но у нас есть реформа НУШ (новая украинская школа), и мы задекларировали в законодательстве, что мы перейдем на 12-летнюю профильную систему образования в 2027 году. Поэтому лично я убежден, что у нас есть уникальный шанс перейти на 12-летнюю систему образования раньше, уже в 2024 году», - заявил Гурак.

Джерело: https://t.me/u_now/93923

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