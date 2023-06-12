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В Україні обстежили близько 63 тисяч укриттів

В Україні обстежили близько 63 тисяч укриттів

Зачиненими виявилися 9,3%, непридатними для використання — 23,6% від перевірених — Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 10 червня обстежено 62 912 укриттів. Не обстежено 0,6 % від загальної кількості через бойові дії. Зокрема, у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання — 34,6 %. На території України працювали майже 2 тисячі груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади, ДСНС та Нацполіції", — йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/znua_live/97528

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