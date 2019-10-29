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В Україні створять електронну бібліотеку для дітей

В Україні створять електронну бібліотеку для дітей

В Україні буде створено електронну бібліотеку для того щоб забезпечити доступ дітей до книг через мережу Інтернет.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Міністерства Культури.

Для забезпечення наявності книжок в уряді розглядають варіант електронних книжок, як мінімізація обмежень для доступу до літератури.

Український культурний фонд разом, зараз вже приєднається Міністерство цифрової трансформації щодо створення української електронної бібліотеки. Для того, щоб у кожній школі, у кожному місті, де є інтернет або де він буде найближчим часом, була можливість дитині дістатися книжки, – прокоментували у відомстві.

У Міністерстві зазначили, що бібліотека повинна трансформуватися у сучасний “хаб”, де будуть і книжки, і доступ до інтернету.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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