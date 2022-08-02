В Україні запрацював державний портал розшуку «Діти війни»

Відсьогодні запрацював державний портал розшуку дітей “Діти війни”.

Про це під час брифінгу сказала радниця - уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, передає Укрінформ.

"Відсьогодні в Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа “Діти війни” допомагатиме правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти, або були переміщені до тимчасово окупованих територій та депортовані до російської федерації. ...Цей портал створений як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з примусового переміщення чи депортації", - сказала Герасимчук.

Вона додала, що платформа має дві основні функції. Перша - надавати актуальну інформацію про дітей, які постраждали через дії росії - загинули, були поранені, зникли безвісти, депортовані або примусово переміщені з місць постійного проживання, та про тих, кого вдалося розшукати та врятувати.

Кількісні показники оновлюються щодня правоохоронними органами та Національним інформаційним бюро.

Друга функція - допомагати розшукувати дітей. Портал "Діти війни" дозволяє зв'язатися з правоохоронними органами, Офісом генпрокурора та Національним інформаційний бюро.

Порталом можуть скористатися всі, хто має інформацію про дитину, яка постраждала через військову агресію росії.

Також, за словами Герасимчук, було створено Консультаційний центр при офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, де можна отримати офлайн та онлайн консультацію.

Портал "Діти війни" було створено за особистим дорученням Президента України, командою Офісу Президента, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом з Національним інформаційним бюро, Офісом генпрокурора, Нацполіцією, Секретаріатом уповноваженого з прав людини.

Інформаційно-аналітичну підтримку надає проєкт уряду Канади "Супровід урядових реформ України".

Джерело: ukrinform.ua

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