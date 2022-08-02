Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 136

В Україні запрацював державний портал розшуку «Діти війни»

В Україні запрацював державний портал розшуку «Діти війни»

Відсьогодні запрацював державний портал розшуку дітей “Діти війни”.

Про це під час брифінгу сказала радниця - уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, передає Укрінформ.

"Відсьогодні в Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа “Діти війни” допомагатиме правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти, або були переміщені до тимчасово окупованих територій та депортовані до російської федерації. ...Цей портал створений як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з примусового переміщення чи депортації", - сказала Герасимчук.

Вона додала, що платформа має дві основні функції. Перша - надавати актуальну інформацію про дітей, які постраждали через дії росії - загинули, були поранені, зникли безвісти, депортовані або примусово переміщені з місць постійного проживання, та про тих, кого вдалося розшукати та врятувати.

Кількісні показники оновлюються щодня правоохоронними органами та Національним інформаційним бюро.

Друга функція - допомагати розшукувати дітей. Портал "Діти війни" дозволяє зв'язатися з правоохоронними органами, Офісом генпрокурора та Національним інформаційний бюро.

Порталом можуть скористатися всі, хто має інформацію про дитину, яка постраждала через військову агресію росії.

Також, за словами Герасимчук, було створено Консультаційний центр при офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, де можна отримати офлайн та онлайн консультацію.

Портал "Діти війни" було створено за особистим дорученням Президента України, командою Офісу Президента, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом з Національним інформаційним бюро, Офісом генпрокурора, Нацполіцією, Секретаріатом уповноваженого з прав людини.

Інформаційно-аналітичну підтримку надає проєкт уряду Канади "Супровід урядових реформ України".

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

358 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:00    103
«Найважче — психологічно, над комбайнами пролітають і літаки, і гелікоптери. Жнива...
Сегодня 09:56    133
Зізнання імперіаліста москви
Сегодня 09:44    205
Страны, которые отменяют бесплатное жилье и медицину для беженцев:
Сегодня 09:33    253
США з безпілотника ліквідували верховного лідера Аль-Каїди
Сегодня 09:21    151
Новина зі США. Понеділок, 1 серпня 2022. Новий пакет американської військової допомоги Україні
Сегодня 09:09    139
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно
Сегодня 08:56    128
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 2 серпня 2022 року
Сегодня 08:40    166
Война в Украине - геноцид коренных народов россии (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:21    164
Фінляндія відвоювала незалежність, хоча СРСР і намагався зробити її черговою республікою
Сегодня 08:12    158
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 