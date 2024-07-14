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В Україну буде надходити до 100 тисяч "чеських" снарядів на місяць

В Україну буде надходити до 100 тисяч чеських снарядів на місяць

Президент Чехії Петр Павел розповів про деталі доставки артилерійських снарядів до України в рамках чеської ініціативи.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наприкінці червня повідомив, що перший вантаж зі снарядами у межах чеської ініціативи прибув до України деякий час тому.

Тоді міністерка оборони Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів, а завданням є цього року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. Ця кількість наразі фінансово забезпечена. При цьому перша частина зі 180 тисяч одиниць боєприпасів фінансується коштом німецького внеску.

Павел заявив, що в липні-серпні в Україну має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року буде надходити від 80 до 100 тисяч на місяць.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15552

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