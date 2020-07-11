Відбулося двостороннє командно-штабне навчання із повітряними командуваннями «Центр» та «Схід»

Відбиття нападу авіації ймовірного противника з потенційно загрозливих напрямків. Це основна мета двостороннього командно-штабного навчання, яке відбувалося з повітряними командуваннями «Центр» і «Схід».

До навчання залучали як органи управління, так і бойові підрозділи повітряних командувань. Це винищувальна, транспортна авіації, БПЛА, а також підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ, радіоелектронної боротьби.

Винищувачі працювали з оперативних аеродромів, які зовсім недавно стали до строю й суттєво посилили аеродромну мережу Повітряних Сил на південно-східному напрямку держави. Діями військ керували з рухомих командних пунктів.

Керував навчанням командувач виду генерал-полковник Сергій Дроздов, який особисто перевіряв бойову роботу всіх підрозділів.

– Звісно, проведемо ретельний аналіз дій кожного військового організму, втім, за попередніми результатами, цьому навчанню можна впевнено ставити тверду «четвірку», – зауважив генерал-полковник Сергій Дроздов. – Головне – ми перевірили злагодженість і бойову роботу всіх органів управління та бойових підрозділів у новій організаційно-штатній структурі. У ній повітряні командування працюють лише кілька тижнів, але вже набули бойових спроможностей.

Інформагентство АрміяInform

Источник: mil.gov.ua

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