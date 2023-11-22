Великая русская культура? Ну, ок, давайте поговорим о ее носителях

Давайте поговорим о культуре. О русской культуре и её традициях. И о том, как в России всегда относились и относятся к культуре и её носителям.

"Пушкина сослали.

Лермонтова сослали.

Достоевского приговорили к смертной казни, но пожалели и сослали.

Толстого отлучили от церкви.

Бунин покинул страну.

Нижинский покинул страну.

Тэффи эмигрировала.

Саша Черный эмигрировал.

Мережковский эмигрировал.

Гиппиус эмигрировала.

Набоков эмигрировал.

Кандинский эмигрировал.

Шаляпин эмигрировал.

Рахманинов эмигрировал.

Стравинский эмигрировал.

Репин эмигрировал.

Михаил Чехов эмигрировал.

Марк Шагал эмигрировал.

Николай Бердяев эмигрировал. Да что там Бердяев - целый Философский пароход выдворили из страны, умные были не нужны.

Маяковский покончил с собой.

Есенин покончил с собой.

Гумилёва расстреляли

Ахматову не публиковали.

Мандельштама сослали и убили.

Мейерхольда избили в подвалах и расстреляли.

Зинаиду Райх убили в собственной квартире.

Михоэлсу подстроили аварию.

Искусствоведа Лихачева арестовали, сослали и уволили отовсюду.

Вавилова год пытали; в перерывах между допросами он написал книгу «История развития земледелия», но все, написанное Вавиловым в тюрьме, было уничтожено как «не имеющее ценности», умер от голода.

Бабеля пытали, расстреляли.

Заболоцкого отправили в лагерь.

Введенский умер по дороге в лагерь.

Беременную Ольгу Берггольц в подвале забили так, что она там же родила мертвого ребенка. Цветаеву сослали и довели до самоубийства.

Латышский театр «Скатуве» расстреляли в полном составе.

Хармса заморили голодом в психушке.

Весь антифашистский комитет расстреляли.

Театр Таирова закрыли.

Булгакова травили и не публиковали.

Пьесы Шварца запрещали сразу после написания.

Пастернака травили и не публиковали.

Бродского травили, сослали и выжили из страны.

Солженицына травили, сослали и выжили из страны.

Довлатова травили и выжили из страны.

Галича преследовали, эмигрировал.

Параджанова посадили.

Барышников не вернулся.

Нуреев не вернулся.

Тарковского выжили из страны.

Юрия Любимова лишили гражданства, выгнали из страны.

«Сахаровский центр» закрыли.

«Мемориал» ликвидировали

Озерков уволился из Эрмитажа.

Муратову залили краской лицо.

Весь «Дождь» выдавили из страны.

Райхельгауза уволили, театр уничтожают.

Рыжакова уволили.

Глуховский уехал.

Звягинцев уехал.

Трегулову уволили из Третьяковки

Фильмы Сокурова запретили.

Серебренников уехал из страны. «Гоголь-центр» закрыли.

Вырыпаева запретили.

Дурненкова убрали из афиш.

Акунин уехал из страны.

Гребенщиков уехал из страны.

Волошина уехала из страны.

Эйдельман уехала из страны.

Белый уехал из страны.

Хаматова уехала из страны.

Туминас уехал из страны.

Крымов уехал, спектакли закрыли.

Макаревич уехал из страны.

Пугачева уехала из страны.

Филиппенко уехал из страны.

Ахеджакову выгнали из театра.

Назарова уволили за стихи.

Шевчуку отменили концерты.

Театр Додина опечатали.

Женю Беркович посадили за спектакль.

Светлану Петрийчук посадили за пьесу.

Продолжение следует...

Джерело: https://www.facebook.com/odesacity

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