Ветерани зможуть використовувати лише електронне посвідчення в "Дії" замість паперового — Мінцифри

Відповідні зміни до законодавства підтримав уряд. Далі їх має затвердити Верховна Рада.

"Після ухвалення змін зменшиться кількість підроблених чи застарілих паперових документів.

І зможете не боятися загубити або пошкодити посвідчення, воно буде завжди під рукою — у смартфоні. А паперове ветерани отримуватимуть за бажанням", — зазначили у міністерстві.

Джерело: https://t.me/znua_live/153908

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