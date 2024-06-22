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Ветерани зможуть використовувати лише електронне посвідчення в "Дії" замість паперового — Мінцифри
Відповідні зміни до законодавства підтримав уряд. Далі їх має затвердити Верховна Рада.
"Після ухвалення змін зменшиться кількість підроблених чи застарілих паперових документів.
І зможете не боятися загубити або пошкодити посвідчення, воно буде завжди під рукою — у смартфоні. А паперове ветерани отримуватимуть за бажанням", — зазначили у міністерстві.
Джерело: https://t.me/znua_live/153908