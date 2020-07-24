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Визначено порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з української мови і літератури, історії україни, біології та іноземних мов

Визначено порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з української мови і літератури, історії україни, біології та іноземних мов

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з української мови і літератури, історії України, біології, англійської, німецької, французької, іспанської мов. Засідання комісії відбулося сьогодні, 23 липня 2020 року.

За результатами роботи комісії, визначено такі порогові бали:

● українська мова і література – 22, поріг “склав/не склав” не подолали 8,32% учасників тестування,

● історія України – 25, поріг не подолали 13,19%,

● біологія – 22, поріг не подолали 5,51%,

● англійська мова – 17, поріг не подолали 7,35%,

● німецька мова – 17, поріг не подолали 11,4%,

● французька мова – 17, поріг не подолали 7,8%,

● іспанська мова – 17, поріг не подолали 11,3%.

Результати ЗНО з цих предметів за оцінками у 100–200 і 12 балів (із предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 24 липня.

Поріг “склав/не склав” – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

Нагадаємо, 16 липня експертна комісія при УЦОЯО визначила порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з математики та фізики. Поріг для ЗНО з географії та хімії комісія встановить 28 липня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року проходила з 25 червня до 17 липня. У безпечних умовах відбулись тестування з математики, української мови і літератури, фізики, іноземних мов, історії України, біології, географії та хімії.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня.

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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