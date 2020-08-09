Волонтерка з Харкова своє серце прописала в Млинові

На знімку (зліва направо): волонтер Любомир Волошин, Віра Волкова, волонтерка-харків’янка Вікторія Рогожина, Юрій Волков.

Видання “Голос України” підготувало статтю з такою назвою про Вікторію Рогожину, яка опікується пораненими військовими розвідниками

Пані Вікторія називає поранених воїнів 130 окремого розвідувального батальйону просто – “мої хлопці” та опікується також їхніми родичами.

Харківська волонтерка Вікторія Рогожина опікується пораненими військовими 130-го окремого розвідувального батальйону, які лікуються в Харківському військовому шпиталі.

За фахом вона юрист, працює на двох роботах, займається юридичним супроводом атовців, які після демобілізації повертаються до мирного життя.

На початку січня цього року Вікторія познайомилася із млинівчанкою Вірою Волковою, син якої — Юрій — після важкого поранення внаслідок підриву на міні в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі опинився в цьому лікувальному закладі. Волонтерка взяла під опіку й маму захисника, коли та приїхала до Харкова: винайняла їй житло, забезпечувала продуктами, супроводжувала до медичного закладу. На знак подяки за такий гуманний вчинок Віра Антонівна запросила волонтерку до себе в гості у Млинів. Нещодавно пані Вікторія побувала на берегах Ікви.

У Млинові Вікторія розповіла і про збір коштів для лікування поранених та придбання для них необхідного, про співпрацю з медиками шпиталю, пригадала перше знайомство з Юрієм Дациком із Бокійми — до поранення служив у 130-му ОРБ. Згодом у шпиталь потрапили й інші бійці з цього батальйону — Анатолій Дерманчук, Михайло Земба, Юрій Волков — так зав’язалися стосунки зі «стотридцяткою». Відтоді Вікторія називає їх просто «мої хлопці». Тож коли черговий борт (гелікоптер із пораненими) доставляє у військовий шпиталь бійців зі 130-го розвідбату, лікарі телефонують їй і повідомляють: готуйся, мовляв, «прилетіли твої»...

Вікторія також опікується родичами поранених. Подружившись у госпіталі з уродженцями Млинівщини і для тіснішого зріднення сходу і заходу, на запрошення хлопців та їхніх родин Вікторія приїхала в Західну Україну: побачитися, поспілкуватися, дізнатися про їхнє здоров’я, а також на власні очі побачити, як живуть люди на заході держави. У відповідь також запрошує військових до рідного Харкова, який вони, на жаль, переважно бачили лише з вікон лікарняних палат.

Загалом Вікторія вже побувала в Чернівцях, у Львові, вперше в житті в Карпатах, які справили незабутнє враження. А цього літа вирішила відвідати Млинів. Тим паче, півроку тому, під час лікування Анатолія Дерманчука та Юрія Волкова, які проходили курс лікування майже одночасно, познайомилася з Вірою Антонівною, а також нашим місцевим волонтером Любомиром Волошиним, яким пообіцяла приїхати в гості. Тож свою обіцянку харків’янка виконала.

Вікторія Рогожина тепло відгукується про наш рівненський край. Повертаючись додому, відверто зізнається, що серце її залишається в Млинові. Він їй сподобався компактністю, затишком, так само гарні враження від відвідин Луцька, Дубно, Кременця, Клеваня, Рогізного, Хрінників, Берестечка, де побачила знамениті Козацькі могили.

Млинів, Рівненської області.

Источники: gur.gov.ua, golos.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»