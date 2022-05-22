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Впервые за два месяца зафиксировано движение «Искандеров» по территории Беларуси к границе с Украиной

Впервые за два месяца зафиксировано движение «Искандеров» по территории Беларуси к границе с Украиной

В Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника. Кроме того, время от времени продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине.

Ранее госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территорию их страны «заходят украинские ДРГ».

«Сегодня группировка вооруженных сил на Ровенском направлении на украинской территории составляет около 10,5 тысяч человек, на Черниговском — 4,5 тысячи, на Киевском — более 5 тысяч человек. Идет инженерное оборудование участков государственного границы вдоль украинской границы, вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», - заявил Вольфович.

Также известно, что сегодня в Сочи проходит встреча Лукашенко и Путина.

Источник: https://t.me/u_now/50076

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