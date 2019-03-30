VPN-сервисы отказываются сотрудничать с ФСБ. Согласилась сотрудничать только ведомственная «Лаборатория Касперского»

VPN-сервисы отказываются выполнить требование чекистской группировки «Роскуфрнадзор» для блокировки ресурсов, запрещенных бандой Путина в России. О своем согласии объявила только ведомственная ФСБ контора «Лаборатория Касперского».

Из 10 VPN-сервисов, которым «Роскуфрнадзор» направил требование подключиться к лубянской информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных в России ресурсов, 4 уже отказались сотрудничать.

Речь идет о сервисах OpenVPN, VyprVPN и VPN Unlimited и TopGuard. Лубянская кибербанда «Лаборатория Касперского», естественно, согласилась.

«Роскуфрнадзор» заявил, что VPN-сервисы должны дать положительный ответ в течение 30 дней. По истечении этого срока чекисты грозят найти способ «воздействовать на отказавшихся от сотрудничества». Лубянка пока не уточняет, что означают эти угрозы: будут ли организованы теракты против строптивых компаний или же кибератаки?

VPN – это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование между клиентом и VPN сервером и предназначена для шифрования трафика и смены IP-адреса. Используется пользователями для защиты личных данных в интернете и большей свободы общения.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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