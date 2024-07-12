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Все украдено

Все украдено

В Екатеринбурге(рф) проходит промышленная выставка под названием «ИННОПРОМ», то есть - «инная, чем у цивилизованного мира промышленность». Естественно, в милитаризированной стране основу промышленных заказов составляют заказы миноборони рф. И теперь там пытаются хвастаться разработками, предназначенными для военных целей.

Одна из разработок – «Дистанционная система разминирования», которая позволит безопасно и точно проводить исследования больших территорий на наличие мин для их дальнейшей ликвидации.

«У нас есть беспилотник, который носит миноискатель на себе, над грунтом, и строит карту минного поля. После его возвращения с минного поля у сапера на планшете уже есть полная карта, где и какие мины установлены», — рассказал главный конструктор и генеральный директор компании «Экспломет» Алексей Фоминых.

По его словам, компания уже шесть лет занимается созданием тактических изделий, в частности миноискателей «Альфамарин-5000». С 2022 года по заказу минобороны было произведено и передано в зону СВО более 6 тысяч детекторов, а также порядка 300 штук переданы саперам в «освобожденные» регионы.

Миноискатель позволяет обнаружить даже пластиковые мины, в которых содержится всего 0,03 металла. Помимо этого, с помощью новинки-бомбоискателя «Киберскан» в зоне боевых действий удается обнаружить авиабомбы, которые при сбросе уходят глубоко в землю. Также компания выпускает подрывные машинки, которые используются для уничтожения несъемных мин и систем.

Казалось бы разработки заслуживают на внимание наших специалистов с учетом наличия огромной территории Украины с остатками минно-взрывных устройств и материалов. Но оказывается российские «ноу-хау» «Иннопрома» всего лишь попытки лаптеногих создать копии уже существующих на Западе разработок, технологии и образцы которых ранее были похищены российскими спецслужбами. Они даже копии маскируют под топорный советский дизайн, чтобы выглядело, как «разработанное в россии». Поэтому "иннопром" - это иностранные промышленные разработки, украденные россиянами.

А что еще можно ожидать от страны-вора, которая присвоила себе чужую историю, религию, название и продолжает захватывать соседние территории, называя их «исконно российскими».

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1822

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Темы: впк, росія

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