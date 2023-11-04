Вступ України в ЄС не зупинити. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

2 листопада у Берліні відбулася конференція міністрів закордонних справ країн ЄС «Ширший, сильніший Союз – підготовка ЄС до розширення та країн-кандидатів до вступу» за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

● Незважаючи на виснажливу оборону від російської агресії, Україна цілеспрямовано здійснює успішну трансформацію, і вже виконала всі сім рекомендацій для початку переговорів про вступ до ЄС.

● Надавши Україні статус кандидата минулого року, ЄС дав зрозуміти, що наша країна увійде до спільноти. Україна розраховує розпочати переговори про вступ до кінця 2023 року.

● Київ уважно відстежує, а також бере участь у дискусіях щодо подальших реформ ЄС. Процеси внутрішніх трансформацій європейської спільноти не повинні сповільнювати шлях України до членства.

● Українці – найбільші єврооптимісти Європи. Вони захищають свою країну з вірою в її європейське майбутнє. Брюссель потребує потенціалу України для зміцнення спільноти.

● Розширення за рахунок України – можливість ЄС стати сильнішим. Приєднання України не стане тягарем для європейської спільноти, а доповнить її додатковими перевагами.

Джерело: https://t.me/spravdi/34400

Новости портала «Весь Харьков»