Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:43
Просмотров: 74

Вступ України в ЄС не зупинити. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Вступ України в ЄС не зупинити. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

2 листопада у Берліні відбулася конференція міністрів закордонних справ країн ЄС «Ширший, сильніший Союз – підготовка ЄС до розширення та країн-кандидатів до вступу» за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

● Незважаючи на виснажливу оборону від російської агресії, Україна цілеспрямовано здійснює успішну трансформацію, і вже виконала всі сім рекомендацій для початку переговорів про вступ до ЄС.

● Надавши Україні статус кандидата минулого року, ЄС дав зрозуміти, що наша країна увійде до спільноти. Україна розраховує розпочати переговори про вступ до кінця 2023 року.

● Київ уважно відстежує, а також бере участь у дискусіях щодо подальших реформ ЄС. Процеси внутрішніх трансформацій європейської спільноти не повинні сповільнювати шлях України до членства.

● Українці – найбільші єврооптимісти Європи. Вони захищають свою країну з вірою в її європейське майбутнє. Брюссель потребує потенціалу України для зміцнення спільноти.

● Розширення за рахунок України – можливість ЄС стати сильнішим. Приєднання України не стане тягарем для європейської спільноти, а доповнить її додатковими перевагами.

Джерело: https://t.me/spravdi/34400

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: єс, україна

Читайте ещё:

Верховний Суд підтвердив 7 років тюрми з конфіскацією для чиновника Харківської ОДА
Сегодня 08:16    13
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой немецкого оборонного концерна Rheinmetall
Сегодня 08:05    34
Брат Сергія Бубки отримав підозру від СБУ за продаж пального окупантам — Офіс Генпрокурора України
Сегодня 07:54    51
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно
Сегодня 07:52    66
За останню добу
Сегодня 07:33    63
Поліція охороняє маєтки Медведчука за гроші. Ці активи досі не конфісковані
Сегодня 07:22    68
Оперативна інформація станом на 06.00 04 листопада 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:18    78
В полон 92-ій бригаді добровільно здався російський військовий з Москви
Сегодня 07:03    112
Світу потрібна більша консолідація і рішуча підтримка України у боротьбі з рф
Сегодня 06:52    80
Крымский мост остается законной военной целью Вооруженных сил Украины - ГУР
Сегодня 06:41    117
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 