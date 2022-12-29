ВСУ провели учения на британских вертолетах Sea King

10 экипажей ВСУ провели военные учения по использованию вертолетов Sea King, которые украинским военным предоставит Великобритания. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

“Королевские военно-морские силы провели учения на вертолетах Sea King для 10 экипажей ВСУ, усиливая их поисково-спасательные способности”, — говорится в сообщении.

Вертолеты Sea King ранее использовались британскими воздушными силами и флотом.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11511

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