Выборы в Харькове: суммы залогов выросли в десятки раз

Денежный залог для партии на выборах в Харьковский горсовет составит больше 1,96 млн. грн. Об этом сообщает "Чесно". Для сравнения: в 2015 г. эта сумма составляла всего 52 тыс. грн.

Такую же сумму должен внести кандидат на должность харьковского городского головы. Таким образом залог на местных выборах возрастет примерно в 40 раз.

Сумма залога для баллотирования списка партии в Харьковский облсовет еще больше - более 3,8 млн. грн.

Как отметили в "Чесно", если для президентских и парламентских выборов законодатели рассчитывали размер залога опираясь исключительно на количество минимальных зарплат, то в случае местных выборов размер залога зависит от количества зарегистрированных избирателей.

Справка. На выборах в Верховную Раду в 2019 году партии должны были внести залог в размере 4,12 млн. грн., а кандидат в президенты - 2,5 млн. грн.

Источник: sq.com.ua

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